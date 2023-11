Dopo l'idea della petizione sostenuta da Fedez per difendere il bonus psicologo, il m5s ha detto che in manovra lotterà per rifinanziarlo

Bonus psicologo, M5S: “Lotteremo per rifinanziarlo nella legge di bilancio”

Il m5s ha fatto sapere che si batterà per rifinanziare in legge di bilancio il bonus psicologo. Si tratta di un sostegno necessario e urgente per affrontare il disagio psicologico, in particolare dei più giovani. “Noi del Movimento 5 Stelle – fa sapere la senatrice Elisa Pirro – abbiamo già in più occasioni sollecitato il governo a risolvere le questioni burocratiche e a dare attuazione al bonus, ma dopo quasi un anno tutto resta fermo e il timore che la misura venga cancellata è concreto. Continueremo a dare battaglia anche in sede di Legge di bilancio, proponendo diversi emendamenti per difendere e finanziare il bonus psicologo”.

“Preoccupati per un definanziamento della misura, sarebbe grave errore”

In una nota sempre Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali, aggiunge che “siamo molto preoccupati per la possibilità che il bonus psicologo venga definanziato, si tratterebbe di un grave errore e di un pessimo segnale per il Paese. La petizione online per difenderlo ha raggiunto le 350mila firme ed è in costante crescita. Parliamo di una misura fortemente voluta a livello trasversale nel corso della passata legislatura, ma soprattutto di un sostegno necessario e urgente per affrontare il disagio psicologico, in particolare dei più giovani, che avevano in passato dimostrato di apprezzarlo”.