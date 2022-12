Ballando con le Stelle, sabato 10 dicembre non va in onda: il motivo ed ecco quando torna

Ballando con le Stelle non va in onda sabato 10 dicembre 2022. Il programma condotto da Milly Carlucci subisce variazioni.

Ballando con le Stelle non va in onda sabato 10 dicembre. Le ultime puntate del programma, condotto da Milly Carlucci, sta subendo variazioni sia di orari sia di giorni. La certezza, è che salta di una settimana la messa in onda. Ecco in che modo cambia la programmazione del sabato sera sulle reti della Rai.

Ballando con le Stelle, sabato 10 dicembre non va in onda: il motivo

Ballando con le stelle cambia programmazione per le ultime puntate di questa edizione.

Sabato 10 dicembre il programma di Milly Carlucci non va in onda. Il motivo dello stop per questa settimana va sempre imputato alle gare dei Mondiali che sono in programmazione sulle rete Rai. Infatti, domani 10 dicembre alle 20 sarà trasmessa la partita valida per i quarti di finale Inghilterra-Olanda. Si avvicinano, così, due finali: quella dei Mondiali e quella del programma della Carlucci.

Ecco quando torna

Il programma salta una settimana e torna in onda il 17 dicembre, sempre di sabato, sempre alle ore 20.35.

Dunque, mentre la scorsa settimana andò in onda di venerdì, si ritorna all’appuntamento di sabato. Tuttavia, anche la finale della settimana seguente cambia nuovamente programmazione.

Perché la finale sarà di venerdì?

L’ultima puntata del programma di Milly Carlucci è prevista nella settimana che porterà al Natale. La vigilia, il 24 dicembre, è sabato e per quella settimana si è pensato ci cambiare palinsesto. Dunque, la finale di Ballando con le Stelle andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022 in prima serata. Per ora l’orario della messa in onda è fissato per le ore 21 ma nelle prossime settimane potrebbe esserci ulteriore cambiamento di fascia oraria.

