Neymar, è l’ultimo Mondiale? Le parole del calciatore dopo l’uscita con la Croazia

Neymar potrebbe aver giocato il suo ultimo Mondiale con la maglia del Brasile. L’uscita con la Croazia ai quarti ha fatto davvero male dopoché il campione durante la partita aveva raggiunto un record storico con la maglietta verdeoro. Poi, al termine della gara sono arrivate le sue parole.

Neymar, è l’ultimo Mondiale?

Contro la Croazia, Neymar jr ha raggiunto Pelé a quota 77 reti, in vetta alla classifica dei migliori marcatori con la maglia della Selecao.

Non è riuscito, poi, fino in foda a contribuire non avendo calciato il rigore nella lotteria dopo i tempi regolamentari. Così, il Brasile è stato eleminato ai quarti e in semifinale ci vanno Modric e compagni. A fine partita, sono arrivate le lacrime per il campione brasiliano che a seconda di molti questo del Qatar potrebbe essere stato il suo ultimo Mondiale con la maglia del Brasile. A fine partita, addirittura, a consolarlo c’è stato il figlio di Ivan Perisic.

Le parole del calciatore dopo l’uscita con la Croazia

A fine partita, sono arrivate anche la parole del campione brasiliano rispetto al suo futuro proprio in Nazionale. “Penso che parlare ora sia brutto perché ho la mente calda. Dire che ho chiuso sarebbe precipitoso, ma non garantisco nulla. Vediamo che succede da qui in avanti. Voglio prendermi questo tempo per pensare alla Seleção, pensare a cosa voglio. Non chiudo le porte ma non dico nemmeno che al 100% tornerò”.

