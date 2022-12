Ballando con le Stelle, finale il 23 dicembre: ballerino per una notte, coppie in gara e classifica parziale

Ballando con le Stelle in onda venerdì 23 dicembre per la finalissima. L’ultima puntata dello show di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1 per decretare chi vincerà l’edizione 2022 del programma. Ecco, inoltre, chi sarà l’ultimo ballerino per una notta e quali coppie sono rimaste in gara. Tante polemiche sono state protagoniste in questa edizione, su tutte la squalifica dell’attore Montesano che ha fatto davvero scalpore.

L’ultima è l’uscita di scena del compagno di Selvaggia Lucarelli che nell’ultima puntata si è arrabbiata con i suoi colleghi giudici per i giudizi negativi sul suo fidanzato in gara.

Ballando con le Stelle, finale il 23 dicembre: ballerino per una notte

Venerdì 23 dicembre va in onda in prima serata la finalissima dei Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, ci sarà l’artista Riccardo Cocciante, che scenderà in pista per celebrare il ventennale di “Notre Dame de Paris”.

Attesa, inoltre, l’esibizione dei Maestri di “Ballando con le stelle”, che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley.

Le coppie in gara e classifica parziale

Nell’ultima decisiva puntata prenderanno parte le coppie di ballerini formate da Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Rosanna Banfi-Simone Casula e i ripescati Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca.

Ecco invece la classifica parziale dopo la prima finale del 17 dicembre:

Ema Stokholma-Angelo Madonia 30 punti

Alessandro Egger-Tove Villfor 25 punti

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu 20 punti

Gabriel Garko-Giada Lini 15 punti

Iva Zanicchi-Samuel Peron 10 punti

Rosanna Banfi-Simone Casula 5 punti

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca 0 punti (ripescati)

LEGGI ANCHE: Sinisa tira la bomba, docufilm su Mihajlovic: dove e quando vederlo