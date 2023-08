Il generale Vannacci sollevato dal suo ruolo nell’Esercito: dopo le polemiche prova ancora a difendersi

Il generale Vannacci è stato sollevato dal suo incarico nell’Esercito dopo le polemiche e le sue dichiarazioni controverse sui gay e non solo. Il generale nelle sue interviste ha provato ancora a difendere le sue idee.

Il generale Vannacci sollevato dal suo ruolo nell’Esercito

Il generale Roberto Vannacci è stato sollevato dal suo incarico nell’Esercito dopo le polemiche sulla pubblicazione del libro “Il mondo a contrario”. Termine così il suo incarico di Comandante dell’Istituto Geografico Militare, come si legge nel provvedimento pubblicato. “Il generale Vannacci, in data 20 agosto 2023, cessa dall’incarico di Comandante dell’Istituto Geografico Militare. In data 21 agosto è trasferito in forza extra organica al Comfoter Area Territoriale ed è posto a disposizione del Comandante area territoriale per incarichi vari, sede Firenze”.

Dopo le polemiche prova ancora a difendersi

Il generale è stato intervistato da Diario del giorno di Rete4: “Non replico a decisioni prese su di me”. Poi, sulle frasi nei confronti della pallavolista Paola Egonu: “Le mie parole sono state travisate. Anche io la vorrei come figlia”, ha detto il generale intervistato da Paolo Liguori. “Nel mio caso mi si contesta l’espressione delle mie idee, ma mi si toglie anche la dignità di interloquire, cercando di farmi apparire come una persona malata, con problemi psicologici. Questo non lo ammetto, fino a oggi non ho avuto nessuna malattia e sono sempre stato idoneo per compiti istituzionali e sportivi”.

