Sinisa tira la bomba, docufilm su Mihajlovic: dove e quando vederlo

Sinisa tira la bomba: quando ancora era un giocatore Mihajlovic, lo stadio ad ogni punizione alzava sempre questo grido. L’ex calciatore e poi allenatore aveva il tocco magico quando batteva le punizioni. I tifosi non aspettavano altro. Ora, a distanza di pochi giorni dalla sua scomparsa, tutti quelli che amavano le sue punizioni potranno ancora una volta levare il grido, seppur da casa e davanti la televisione.

Sinisa tira la bomba, docufilm su Mihajlovic

“Sinisa tira la bomba, omaggio ad un grande campione”: è il titolo completo del docufilm che è stato realizzato per ricordare con affetto il compianto Mihajlovic, scomparso qualche giorno fa a causa di una terribile leucemia. La realizzazione del prodotto è stato possibile grazie al lavoro di ricerca di Dario Vassallo, al lavoro di montaggio di Lorenzo Vigo e alle voci di Luca Russo, Matteo Rovere e Emmanuele Gerboni.

Dove e quando vederlo

Sarà possibile seguire il docufilm con più appuntamenti, proprio per non perderlo. In Tv su Primocanale il docufilm andrà in onda venerdì 23 dicembre alle ore 18,45; sabato 24 dicembre ore 18 e 23,45; domenica 25 dicembre ore 8,45; lunedì 26 dicembre ore 7,15 e 23.

