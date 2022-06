Papà per amore: trama, titolo originale, cast e trailer del film francese

Papà per amore è un film francese del 2020 con al centro della storia la tematica della famiglia. Ecco tutte le informazioni.

Papà per amore: il film francese è diretto da Noemie Saglio, scritto da Mathias Gavarry, Alice Giard e Marinette Levy insieme alla stessa regista. Uscito al cinema nel 2020, ha una durata di 89 minuti e mette al centro la tematica della famiglia.

Papà per amore: trama e titolo originale

Il film, il cui titolo originale è Parents d’élèves, racconta la storia di Vincent ha 30 anni, è single e non ha figli, ma nel suo appartamento di Parigi ha sempre tanti animali.

Infatti Vincent si presta sempre ad aiutare i suoi vicini. Questa sua estrema generosità lo porta a occuparsi di Bart il figlio di 9 anni di una vicina arrivata da poco nel palazzo, sempre oberata di lavoro. Addirittura finisce per ritrovarsi a una riunione genitori-insegnanti. Peccato che il ragazzino lo presenta agli altri come il padre e per la sua estrema generosità finisce sempre più invischiato nella vita del ragazzino.

Papà per amore: cast

Gli attori principali e sostanzialmente più conosciuti soprattutto nel panorama cinematografico francese sono: Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi, Alix Poisson. Ecco poi il resto del cast: Anne Charier, Oscar Pauleau, Héléna Soubeyrand, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn, Muriel Montossé.

Il trailer originale del film francese

