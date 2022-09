Eros Ramazzotti a Verona il 20 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Eros Ramazzotti a Verona in concerto martedì 20 settembre 2022. Il cantante è in giro per l'Europa con il suo tour.

Eros Ramazzotti a Verona: il cantante continua il suo tour in giro per l’Europa. Martedì 20 settembre 2002 ecco la tappa italiana di Verona con i biglietti ancora disponibili. L’Arena di Verona attende il cantante anche per una seconda data.

Eros Ramazzotti a Verona il 20 settembre: scaletta delle canzoni

Eros Ramazzotti si esibisce all’Arena di Verona in concerto il 20 settembre 2022. Il cantante sta girando l’Europa con il suo World Tour Premiere.

Ecco come come lo presentava sui social. “Sembra incredibile che siano già passati tre anni da quando ho iniziato a lavorare a questo progetto – scrive Ramazzotti sul suo profilo Intragram – . Ora finalmente ci siamo, manca poco all’uscita di Battito Infinito e ancora meno a salire sul palco per la prima data del World Tour Première”. Di seguito, la probabile scaletta delle canzoni che porta l’artista sul palco:

Battito infinito Ama Vita ce n’è Sono Dove c’è musica Un’emozione per sempre Più che puoi Stella gemella Se bastasse una canzone Madonna De Guadalupe I belong to you Solo con te Ogni volta che respiro Una storia importante Terra promessa Fuoco nel fuoco Un’altra te Sto pensando a te Favola Più bella cosa

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma ticketone.it con due settori che presentano ancora posti con prezzi da 74,75 e 143,75 euro. Dopo Agrigento, Eros Ramazzotti è atteso a Verona per un’altra data, poi a Lione, Parigi, Stuttgart, Forest. E poi ancora in Slovenia, Lussemburgo, di nuovo in Germania, Svizzera, Ungheria e Slovacchia.