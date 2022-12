Influenza del cammello del Qatar: cos’è e quali sono i sintomi

La nota dolente di quella che è comunemente chiamato l’influenza del cammello è l’alta mortalità. Più di un terzo delle persone che lo hanno contratto nel Paese sono decedute. Se al contrario del Covid risulta più difficile contrarlo, l’influenza del cammello ha un tasso di mortalità superiore (circa il 36% rispetto al 4% del Covid).

Secondo un documento diramato dal ministero della salute italiano nel 2019, la Mers presenta una forma respiratoria acuta grave, caratterizzata da febbre, tosse e difficoltà respiratoria.

La polmonite, pur essendo un sintomo frequente, non sempre è presente. Molti pazienti hanno anche avuto sintomi gastrointestinali, come ad esempio la diarrea. Le forme più gravi di Mers possono provocare insufficienza respiratoria e il conseguente ricovero terapia intensiva, ma esistono anche forme lievi asintomatiche. Il periodo di incubazione, in genere, è pari a 5-6 giorni ma può variare dai 2 ai 14 giorni.