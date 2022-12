Aurora Ramazzotti sostiene Jolanda Renga: “Bellezza? Una storia ridicola”

Aurora Ramazzotti esprime il suo sostegno a Jolanda Renga: “Chissà per quanto dovremo fare a botte con questa storia ridicola della bellezza”. L’influencer risponde al messaggio contro gli hater della figlia di Francesco Renga ed Ambra Angiolini: “Sensibile e intelligente”.

Aurora Ramazzotti, il messaggio a Jolanda Renga: “Quella della bellezza è una storia ridicola”

Lo sfogo online di Jolanda Renga contro gli insulti degli hater al suo aspetto fisico ha trovato sostegno e affetto in tutto il web.

Anche Aurora Ramazzotti, istigata dalle domande del suo pubblico, ha deciso di esprimere il suo sostegno alla figlia di Francesco Renga ed Ambra Angiolini.

La giovane influencer ha applaudito Jolanda in una storia su Instagram e ha detto la sua sugli standard estetici imposti alle donne: “Jolanda è molto sensibile e intelligente. Ha due genitori che la amano tanto e che le hanno trasmesso i giusti valori. Questa miscela non la schermerà certo dallo schifo della gente ma la aiuterà a fortificare il carattere già cazzuto che ha.

Non so per quanto ancora noi donne dovremo fare a botte con questa ridicola storia della bellezza, ma da veterana dell’essere chiamata cessa in ogni dove posso dire che dopo un po’ perde davvero tanto di valore e, anzi, i fautori di tali commenti ti fanno quasi pena“.

Aurora ha chiuso con un’ultima frecciata alle valanghe di utenti tossici autori di commenti fuori luogo: “Molti devono ancora capire che non siamo tutte in disperata attesa della loro approvazione, che non ce ne frega se ci darebbero due botte, che preferiamo avere una conversazione che finire sulla loro cartella per le pippe e che nel 2022, grazie al cielo, siamo più vicini a valorizzare il contenuto del contenitore.

Ce la faremo”.

Cosa ha detto Jolanda? Il video-messaggi contro gli hater: “Ho smesso di dirmi che sono brutta”

Nelle scorse settimane, Jolanda Renga ha fatto parlare di se pubblicando un video in cui rispondeva alle costanti critiche al suo aspetto fisico che riceve da anni sul web: “Sono Jolanda o la figlia brutta. Che sono brutta è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza.

Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non si possono vedere, quindi tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, perché non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima sì e dovranno restare belli e puliti”.