Asia Bigolin, chi è la ballerina di Amici salvata da Maria con il banco del pubblico

Chi è Asia Bigolin, ballerina hip-hop nel cast di Amici 2022. Dopo la sua eliminazione in sfida con Claudia Bentrovato, Maria De Filippi ha deciso di concederle un’altra possibilità con il banco del pubblico. Di cosa si tratta?

Chi è Asia Bigolin: carriera, social e vita privata della ballerina di Amici 2022

Nata a Camposampiero, in provincia di Padova, nel 2001, Asia Bigolin ha 22 anni ed è una dei giovani talenti nel cast di Amici 2022.

Grande appassionata di danza, è una ballerina hip-hop non ha mai avuto la possibilità di studiare stabilmente in un’accademia. La sua formazione è avvenuta infatti perlopiù da autodidatta. Prima di conquistarsi un banco nella scuola di talenti di Amici, Asia lavorava come barista, performer e come maestra di danza per ragazzi alla Sportify Dance Academy. Si sa molto poco sulla sua vita privata. La sua pagina Instagram, che ad oggi conta quasi 16mila follower, è piena di scatti che promuovono gli eventi e spettacoli a cui partecipa, come ad esempio le serate Mashup Raggetton Party.

Cos’è il banco del pubblico: Maria De Filippi salva Asia dall’eliminazione

Asia Bigolin aveva inizialmente colpito molto Raimondo Todaro, nonostante il parere negativo di Alessandra Celentano. Il coreografo l’ha presa in squadra nonostante i suoi limiti tecnici per tentare di forgiare il suo “talento grezzo”.

Poche puntate dopo, tuttavia, Todaro si è detto deluso dalla mancanza di progressi e ha messo Asia in sfida contro Claudia Bentrovato, prova in cui la 22enne è uscita sconfitta. La Celentano ha aspramente criticato Todaro, accusandolo di aver illuso Asia e di aver preteso troppi miglioramenti in un solo mese. L’eliminazione finale di Asia è stata bloccata da Maria De Filippi, che ha introdotto una novità di quest’ultima edizione del talent.

La ballerina padovana potrà infatti avvalersi del banco del pubblico. Tramite il televoto, gli spettatori da casa dovranno fare una scelta: confermare l’eliminazione di Asia o concederle una seconda chance. Nel caso in cui Asia riesca a convincere il pubblico, non farà più parte della squadra di Todaro, ma sarà allenata da Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, i ballerini professionisti di Amici 22.