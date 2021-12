Chi è Ross McCall, fidanzato di Alessandra Mastronardi

Ross McCall è un attore abbastanza famoso, nato a Port Glasgow il 13 gennaio 1976. Scozzese, è conosciuto per essere il compagno dell’attrice sempre più sulla cresta dell’onda Alessandra Mastronardi, anche grazie al biopic su Carla Fracci.

Ross McCall: esordi e carriera

Era il 1989 quando Ross McCall partecipò al video dei Queen The Miracle, interpretando Freddie Mercurie da giovane. Da quel momento la sua carriera è stata un crescendo. Il suo ultimo film è About Us del 2020 di Stefan Schwartz ma nella sua biblioteca di attore troviamo la partecipazione anche a pellicole come A Christmas in New York di Nathan Ives, Autopsy di Adam Gierasch e Hooligans di Lexi Alexander. Ha recitato anche in numerose serie tv, l’ultima delle quali Rome in Love di Eric Bross del 2019.

La storia con Alessandra Mastronardi

Ross McCall è stato con più donne fino ad ora, l’ultima delle quali la giovane attrice italiana Alessandra Mastronardi. I due si sono conosciuti proprio sul set di About Us dove sembrava essere scattata la scintilla. “Io e Ross ci siamo conosciuti tramite amici, poi ci siamo frequentati a Roma sul set di Us, il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è scattato l’amore” aveva raccontato l’attrice italiana a Confidenze. I due sono stati molto complici negli ultimi mesi, nonostante i 10 anni di differenza, e lo dimostrano le numerose foto postate dalla coppia sui social. I due insieme si sono presentati anche alla 76°Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ricevendo complimenti e scatti da tanti fotografi e media.

Ross McCall, nozze in arrivo con Alessandra Mastronardi?

Nonostante alcune malelingue parlino di una coppia in crisi, i due starebbero seriamente pensando di dire il loro sì di fronte all’altare. I due infatti, che sono andati insieme a convivere durante il lockdown, avrebbero in quel periodo ancora più rafforzato il loro amore. “Ci ha insegnato ad entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti. Abbiamo avuto alti e bassi – ha ammesso – ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri”.

Curiosità

Prima di Alessandra Mastronardi, Ross McCall è stato insieme, infatti, all’attrice americana Jeniffer Love Hewitt con cui ha recitato in un episodio di Ghost Whisperer.

L’attore scozzese, inoltre, ha partecipato anche a diverse campagne di sensibilizzazione ambientale. L’ultima è quella per la conservazione della vita marina Sea Shepherd contro l’uccisione dei delfini nelle isole Faroe.