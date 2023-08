Allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in 2 regioni: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata su alcune regioni del Nord Italia con possibili rischi in zone specifiche individuate dalla Protezione Civile.

Allerta meteo arancione, venerdì 18 agosto, in Lombardia. Allerta gialla in 2 regioni: sui restanti settori della Lombardia e sulla Provincia Autonoma di Trento. Dunque, continua il maltempo su alcune zone del Nord Italia. Attenzione alta sulle possibili conseguenze.

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento