Rihanna di nuovo mamma, nato il secondo figlio della pop star

Rihanna è di nuovo mamma, nato il secondo figlio della cantante e ASAP Rocky. A quindici mesi dalla nascita del suo primogenito, la pop star da alla luce un altro maschietto. Cosa sappiamo del nuovo nato?

Rihanna mamma per la seconda volta, un altro figlio per la cantante

I fan di Rihanna sono in visibilio per la nascita del suo secondo figlio, avuto insieme al rapper ASAP Rocky. Quindici mesi dopo la nascita di RZA Athelston Mayers, nato il 13 maggio 2022, la cantante ha dato alla luce un altro maschietto in piena salute. Secondo i tabloid americani, anche il secondo figlio ha un nome che inizia per “R”. Il piccolo è nato in realtà circa un mese fa, il 3 agosto 2023, ma la notizia del suo arrivo è stata diffusa da TMZ solo nelle ultime ore.

I progetti per il futuro, il rapporto della cantante con la maternità

Totalmente rapita dalla maternità, Rihanna ha dichiarato di volere ben dieci figli con il suo compagno. Lo ha spiegato lo scorso luglio una fonte vicina alla cantante in un articolo pubblicato da Heat Magazine: “Era solita dire di volere tre o quattro figli, ma da quando ha avuto il primo quel numero è raddoppiato. Adesso vorrebbe averne dieci! Rihanna e Rocky stanno per accogliere il loro secondo bambino in meno di due anni ma stanno già parlando del prossimo, ridendo all’idea di essere circondati da una famiglia numerosa invecchiando insieme. Entrambi sostengono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta definitiva. Hanno così tanto amore nei loro cuori, credono sia il loro destino”.