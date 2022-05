Isabella Ragonese, chi è l’attrice e regista siciliana: fidanzato, film, Letizia Battaglia

Chi è Isabella Ragonese, attrice e regista siciliana. Ascesa al successo con il ruolo da protagonista in Tutta la vita davanti, si è fatta un nome nel mondo cinematografico, guadagnandosi due Nastri d’argento e un Globo d’oro. Nel 2022 interpreta la fotografa Letizia Battaglia nella miniserie Rai Solo per passione.

Chi è Isabella Ragonese: vita, carriera e film dell’attrice

Nata a Palermo il 19 maggio 1981, Isabella Ragonese ha 41 anni ed è un’attrice e regista di successo.

Dopo il diploma di recitazione nel 2000 alla Scuola Teatès di Palermo, si lancia nel teatro dove si impone sia come attrice, autrice e regista. Il suo esordio cinematografico arriva nel 2006, in Nuovomondo di Emanuele Criarese, ma il vero successo arriva due anni dopo. Nel 2008, infatti, ottiene il ruolo di protagonista in Tutta la vita davanti, amara commedia sul mondo del precariato diretta da Paolo Virzi. Questa interpretazione le vale il premio Guglielmo Biraghi, ovvero il Nastro d’argento dedicato ai giovani attori rivelazione dell’anno.

Negli anni successivi diventa una presenza importante sul grande schermo. Recita ne Il cosmo sul comò, Viola di mare, Oggi sposi, Il giovane favoloso, Questione di karma e molte altre pellicole. Nel 2010 vince un altro Nastro d’argento, per la migliore attrice non protagonista grazie alle sue interpretazioni in La nostra vita e Due vite per caso. Ottiene inoltre un Globo d’oro nel 2017 come migliore attrice per Il padre d’Italia. Nel 2021 interpreta il pubblico ministero Letizia Ruggeri in Yara, discusso film di Netflix sull’omicidio di Yara Gambirasio.

Isabella Ragonese è Letizia Battaglia in una nuova miniserie Rai: “Monumento a Palermo”

Nel 2022, Isabella Ragonese interpreta Letizia Battaglia in Solo per passione, miniserie Rai dedicata alla storica fotografa e reporter siciliana che raccontò Palermo, la mafia e le sue stragi. La serie va in onda su Rai 1 il 22 e il 23 maggio 2022, in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci, causa della morte del giudice Giovanni Falcone. “Per un’attrice palermitana” -spiega Isabella Ragonese a Repubblica– “Letizia Battaglia è un simbolo, un pezzo di storia della città, come una strada, un monumento.

Letizia la conoscevi anche senza averla mai incontrata perché è stata talmente parte attiva di tutte le cose importanti della città che avevi la sensazione di conoscerla. Poterla interpretare è stato un regalo grandissimo, sento molto la responsabilità“.

Vita privata: ha un fidanzato o un marito?

Non si sa moltissimo dell’attuale vita sentimentale di Isabella Ragonese. In passato, era finita al centro del gossip per la sua lunga relazione con il frontman dei Subsonica, Samuel Romano. In un’intervista del 2017 a Vanity Fair, l’attrice ha detto la sua sull’amore e sulle sue relazioni passate: “Ti innamori di qualcuno che ti aiuterà a scoprire qualcosa di cui in quel momento hai bisogno, o paura.

Crescendo ho capito, però, che non mi piacciono le dipendenze. Se dipendi da qualcuno non vedi più la persona, ma il bisogno. Non mi piace che gli altri diventino i miei punti di riferimento: è una responsabilità troppo grossa da mettere sulle spalle di qualcuno“.