Fedez in ospedale, parla Chiara Ferragni: “Sarà presto a casa”

Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Sapevamo che sarebbe stato in ospedale, sarà presto a casa”. La celebre influencer ha espresso ottimismo sulle condizioni del marito, operato al San Raffaele per i suoi problemi di salute.

I Ferragnez restano uniti anche nel loro periodo più difficile. Negli ultimi giorni una pessima notizia ha compromesso l’idillio familiare della coppia più seguita del web.

Lo scorso 17 marzo, Fedez ha spiegato di soffrire di un serio problema di salute, senza tuttavia divulgarne la natura. Il rapper si è aperto al suo pubblico spiegando in lacrime di dover affrontare “un percorso importante”. Martedì scorso Fedez è stato operato all’addome e ricoverato al San Raffaele di Milano. Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram che mostrano tutta la famiglia unita nel festeggiare il primo compleanno della piccola Vittoria.

Anche nei loro giorni più bui e incerti Chiara Ferragni e Fedez non hanno voluto sacrificare un momento così speciale. La nota influencer commenta con ottimismo la situazione del marito, ed esprime fiducia sul suo ritorno a casa: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.