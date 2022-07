Laura Pausini ubriaca, il video diventa virale: “Vi avevo detto di essere astemia”

Laura Pausini ubriaca: la cantante in questi gionri è in vacanza con la sua famiglia ed è stata ripresa in un filmato in modo particolare.

Laura Pausino come non l’avete mai vista: la cantante è stata ripresa e poi mandata on line su TikTok dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Nel video si vede chiaramente che non è lucida e viene soccorsa anche dalla figlia, tra le risate degli altri presenti sulla barca.

Non riusciva neanche a tenere gli occhi aperti per le lacrime che le scendevano e quando la figlia Paola le si è avvicinata lei ha potuto solo continuare a ridere dicendo che fosse astemia. La Pausini è in questi giorni in vacanza con la sua famiglia.

Il video diventa virale: “Vi avevo detto di essere astemia”

Il video di Laura Pausini su TikTok è chiaramente diventato virale. Il filmato è stata pubblicato il 4 luglio, e ha raggiunto ben 1,7 milioni di visualizzazioni in appena un giorno.

“Ve l’ho sempre detto che sono astemia“, ha scritto nella didascalia. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua“. Tantissimi i commenti degli utenti e di chi segue la cantante sui social. : “La Pausini ubriaca ci mancava”, c’è chi l’ha trovata “Simpaticissima”, e chi si è sbilanciato, scrivendo “Queste sono le risate che fanno bene ad anima e corpo, ti amo”. Qualcuno l’ha anche invitata a bere più spesso: “Laura, bevi più spesso, ti prego.

Sono morta dal ridere”. Tuttavia, l’artista ha replicato così: “Mai più“, con una risatina.

