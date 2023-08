Gmg A Lisbona: l’arrivo del Papa e le sue prime parole. Italia al secondo posto per numero di partecipanti

Gmg A Lisbona: tutto pronto per l'inizio con l'arrivo anche di Papa Francesco che rimarrà nella Capitale portoghese fino al 6 agosto.

Gmg A Lisbona, il Papa è arrivato per condividere questa esperienza insieme a migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. L’Italia si piazza a secondo posto per giovani fedeli che parteciperanno alla XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù.

Gmg A Lisbona: l’arrivo del Papa e le sue prime parole

Papa Francesco è arrivato a Lisbona con oltre un milione di giovani dei cinque continenti per celebrare con lui la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù. Nella capitale del Portogallo il Papa resterà fino a domenica 6. Nel momento di lasciare l’Italia, il Pontefice ha inviato al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il consueto telegramma nel quale condivide la “gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo” ed esprime l’auspicio che questi stessi giovani “spinti dalla fede e desiderosi di ‘alzarsi e mettersi in cammino’, attingano forza dall’incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso della vita”. Il Papa si dice “certo di condividere tale speranza” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite il quale invia un “cordiale saluto” a tutti gli italiani accompagnato dall’“orante augurio di pace e prosperità”.

Immediata la risposta di Mattarella che, in un messaggio, scrive al Papa: “Il viaggio apostolico in occasione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù rappresenta un’occasione straordinaria di incontro con tantissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo, che testimonieranno nell’amicizia e nella fede la fiducia nel futuro e la volontà di costruire un mondo più inclusivo e solidale. Le rivolgo, Santità, il mio affettuoso pensiero unitamente alle espressioni della più profonda considerazione”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Italia al secondo posto per numero di partecipanti

L’Italia è al secondo posto per numero di partecipanti all’evento in Portogallo. Sono ad oggi 354mila i pellegrini registrati e più di 25mila volontari alla Giornata mondiale della gioventù di 140 Paesi del mondo. I Paesi più rappresentati sono la Spagna con 77.224 pellegrini. Seguono, in seconda posizione, l’Italia con 65 mila giovani, il Portogallo con 43.742 e la Francia con 42.482.

Hanno voluto essere presenti anche 688 vescovi di tutto il mondo, di cui 30 cardinali. Dall’Italia sono arrivati ​​109 presuli, dalla Spagna 70, dalla Francia 65, dagli Stati Uniti 61 e dal Portogallo 36. La Gmg di Lisbona registra anche una “grande partecipazione” di pellegrini provenienti dai Paesi di lingua portoghese: da Brasile (5.826), Angola (752), Capo Verde (940), São Tomé e Príncipe (513), Mozambico (312), Guinea- Bissau (122) e Timor Est (62).