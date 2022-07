Monza, ruba un auto e investe suo padre: arrestato 28enne

Monza, 28enne ruba auto ad un anziano e poi investe suo padre durante la fuga: arrestato dai Carabinieri. Durante la sua corsa spericolata il rapinatore colpito altre due auto e un passante, che ha cercato di fermarlo durante il furto.

Monza, 28 ruba un auto ad un anziano e poi investe suo padre: arrestato

Nella giornata di ieri, un crimine rocambolesco ha sconvolto la cittadina Albiate, in provincia di Monza.

Un 28enne di origine colombiana ha rubato l’auto ad un uomo di 82 anni. Il rapinatore ha aggredito l’anziano e lo ha trascinato a forza fuori dal veicolo. Una volta alla guida ha ingranato la marcia ed è partito, colpendo e trascinando per qualche metro anche un passante che aveva cercato di fermarlo. Mentre fuggiva di corsa, ha travolto anche un ciclista, che si è rivelato essere il suo stesso padre, un uomo di 55 anni.

Per una straordinaria coincidenza, il rapinatore lo ha incrociato mentre era in giro in bicicletta. Il 28enne però non si è fermato a soccorrerlo e ha continuato a fuggire. La corsa sconsiderata dell’uomo si è conclusa con lo scontro con altre due auto, una Toyota Auris e Fiat Panda. L’uomo ha cercato nuovamente di dileguarsi dal luogo dell’incidente, ma questa volta è stato accerchiato dai passanti, che lo hanno tenuto fermo fino all’arrivo dei Carabinieri.

Il 28enne è in arresto con l’accusa di rapina aggravata, omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Le conseguenze della fuga spericolata: prognosi di 30 giorni per il padre

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte nell’assurda fuga del rapinatore ha subito conseguenze letali. Il primo passante è uscito illeso dall’impatto con l’auto. Meno fortunato il padre del criminale, soccorso e portato in ospedale con gravi ferite: ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Alla guida delle auto colpite vi erano un 30enne di Albiate e una 64enne del Friuli: entrambi hanno subito lesioni lievi.

