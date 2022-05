Chi è Giancarlo Giammetti, amico ed ex compagno dello stilista Valentino

Giancarlo Giammetti, ex compagno di Valentino Garavani, è il suo socio d’affari da altre 50 anni. Con lui ha fondato la Maison Valentino che ha portato il marchio di moda ad essere famoso in tutto il mondo.

Chi è Giancarlo Giammetti

Giancarlo Giammetti, socio d’affari di Valentino Garavani e suo ex compagno, è un imprenditore della moda. Nato il 5 febbraio 1938, è stato presidente onorario della Valentino Fashion Group. La sua figura, diventata ancora più popolare dopo “Valentino, The last Emperor”, era quella che si occupava di tutti gli aspetti strategici, gestionali ed economici della casa di moda e il suo sodalizio artistico con Valentino permane ancora oggi che Valentino ha toccato i 90 anni.

Oggi è pienamente parte della “famiglia allargata” di Valentino.

Il rapporto con Valentino

Grande amico di Valentino, conosce lo stilista dal 31 luglio 1960 e da quel momento non si sono più separati. All’epoca in cui si conobbero Valentino aveva 28 anni, Giammetti 22. Assieme hanno fondato la Maison Valentino in Via Condotti e sono diventati famosi in tutto il mondo. Se Valentino, infatti, era la persona creativa del gruppo, Giancarlo è stato il cervello operativo.

Al quotidiano Repubblica su Valentino, Giancarlo ha affermato che “non è il creatore stravagante che fa scenate perché non è contento di un vestito: lui ha sempre saputo cosa funzionasse e cosa no. E anche che la sua creatività bastava a sé stessa”. I due sono stati anche compagni di vita per 12 anni, poi la loro storia d’amore si è conclusa ed è rimasta una grande amicizia.