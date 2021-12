Leon Pappalardo è il figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli e del suo ex marito Laerte Pappalardo. Non molto attivo sui social, 16 anni, il giovane Leon è innamorato di una ragazza di nome Chiara. Ecco chi è Leon Pappalardo.

Chi è Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli?

Leon Pappalardo è il figlio di Selvaggia Lucarelli e di Laerte Pappalardo. La coppia si è conosciuta nel 2003 in uno studio televisivo. La giornalista era tra gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, mentre lui era presente per via del padre, Adriano Pappalardo, che stava partecipando al reality show in Honduras. È stato subito un colpo di fulmine e già nel 2004 i due sono convolati a nozze per poi dare alla luce, nel 2005, il figlio Leon.

Appena due anni dopo però la coppia si è separata, con non poche controversie legali. Oggi Selvaggia Lucarelli è legata sentimentalmente allo chef e musicista Lorenzo Biagiarelli, mentre Laerte Pappalardo fa coppia con Laura de Gaetano. Dopo il divorzio dei genitori, Leon è rimasto a vivere con la madre, che protegge con grande impegno la sua privacy.

Quanti anni ha il figlio di Selvaggia Lucarelli?

Leon Pappalardo è nato a Roma il 15 gennaio 2005, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha 16 anni.

Leon Pappalardo ha una fidanzata?

Seppure Leon abbia un ottimo rapporto con entrambi i genitori, rimane pur sempre un adolescente. A tal proposito la madre Selviaggia Lucarelli qualche tempo fa aveva detto:

“Diciamo che ha il suo momento ribelle. Non ribelle che fa cose terribili, semplicemente uno che racconta un sacco di palle, con il volto d’angelo. Tu pensi di conoscere tutto di tuo figlio, invece poi ti svegli una mattina e lo scopri capace di cose che non avresti mai sospettato.”

Inoltre, come tanti altri ragazzi della sua età, Leon Pappalardo sta scoprendo l’amore. Pare che faccia coppia con una giovane di nome Chiara, sua fidanzatina ufficiale. A dimostrarlo è uno scatto presente nel profilo Instagram di Leon, che li ritrae insieme a Roma, mentre si scambiano un tenero abbraccio: sembrano proprio innamoratissimi!