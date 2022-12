Antonella Fiordelisi contro Giulia Salemi, legge solo tweet a suo sfavore?

Antonella Fiordelisi non ci sta, litigata a distanza con Giulia Salemi: "Leggi solo tweet brutti contro di me. Non mi piace il tuo atteggiamento".

Antonella Fiordelisi si scaglia contro Giulia Salemi: “Leggi solo tweet brutti contro di me”. La gieffina è molto indispettita con la showgirl alla guida della postazione social del GF Vip 7. La modella è convinta che legga solo le opinioni negative del pubblico: “Questo atteggiamento non mi piace”.

Antonella Fiordelisi, è polemica con Giulia Salemi: “Legge solo tweet brutti”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata il teatro di un vero e proprio litigio a distanza tra Antonella Fiordelisi e Giulia Salemi.

Dopo la pesante discussione tra la modella e Micol Incorvaia, l’opinionista social è intervenuta per condividere con la casa e il pubblico la reazione del web. La Salemi legge molti tweet che criticano l’esplosione di Antonella, accusata da Micol di essere “mentalmente limitata”. L’intervento dell’opinionista ha mandato su tutte le furie la gieffina, che l’ha accusata di selezionare tweet a suo sfavore: “Volevo dire a Giulia che non ci ha fatto vedere tweet carini, ma ok.

Grazie. Ha letto solo quelli brutti, scusate”.

Secondo la modella, Giulia la tratterebbe in modo diverso rispetto agli altri concorrenti della casa, mettendo in evidenza solo le opinioni negative del pubblico: “Sono più che altro sconvolta dai tweet che legge Giulia. Perché quando gli altri hanno momenti di sconforto lei è subito pronta a leggere tweet divertenti. A me dice sempre metà e metà, a me questo suo atteggiamento non piace. Legge solo quelli negativi“.

GIULIA CHE SE LA RIDE DI FRONTE AD ANTONELLA CHE SI LAMENTA DEI TWEET CHE LEGGE È LA MIA VITA#gfvip pic.twitter.com/6mYITLJhUH — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 6, 2022

La risposta dell’opinionista: “Mi limito a fare il mio lavoro”

Da parte sua Giulia Salemi non è riuscita a non sorridere alle accuse di Antonella. L’opinionista risponde con calma: “Io mi limito a fare il mio lavoro e a riportare quello che la maggioranza del web scrive.

E soprattutto non decido solo io: io sono in concomitanza con gli autori, quindi è un lavoro fatto insieme a 4 mani. E soprattutto quando io riporto tweet, vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te, quindi non è andare contro te“. Anche il conduttore Alfonso Signorini si schiera dalla sua parte: “Ci tengo a dirti su questo che Giulia è sempre molto fedele a quello che è il sentimento del web, dimostra sempre grande imparzialità”.