Mummenschanz oggi: spettacoli mimo, fondazione, esordi, membri

Mummenschanz è un gruppo teatrale svizzero che produce spettacoli di mimo, che sono diventati conosciuti interpretando le coreografie in maschera e in costumi elaborati e surreali.

Saranno ospiti nella puntata di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone su Rai 1.

Mummenschanz oggi

I mimi della compagnia non usano né musica né scenografie e non mostrano mai i loro volti, usano solamente l'espressività corporea per attribuire personalità ad oggetti, usati anche come maschere.

I mimi della compagnia non usano né musica né scenografie e non mostrano mai i loro volti, usano solamente l’espressività corporea per attribuire personalità ad oggetti, usati anche come maschere. Iniziarono un tour nel continente americano nel 1973, in seguito furono in cartellone a Broadway (periodo 1977-79 e 1986). Sono apparsi alla televisione americana come ospiti nell’ultima puntata della prima serie del Muppet Show, registrata nel 1976. In più di 40 anni di attività in giro per il mondo la compagnia ha totalizzato oltre 1200 serate di spettacoli nel corso delle due apparizioni a Broadway.

La morte di un fondatore

Andres Bossard, uno dei fondatori della compagnia, morì di aids nel 1992 a 47 anni.