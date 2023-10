Antonella Clerici, come sta: il suo programma “È sempre mezzogiorno” salta ancora

Antonella Clerici. come sta: la conduttrice ha dovuto dare un altro forfait e il suo programma non parte ancora.

Antonella Clerici non sta bene e deve ancora una volta rinunciare al suo programma “È sempre mezzogiorno” che slitta di un altro giorno probabilmente. La conduttrice ha dato notizia tramite i suoi account social con una foto che ha fatto preoccupare.

Antonella Clerici, come sta

Antonella Clerici non sta bene: la notizia è diventata molto virale e sta facendo preoccupare “Spero di rimettermi presto”, ha scritto la Clerici sui social network, postando una foto in cui è a letto.

Il suo programma “È sempre mezzogiorno” salta ancora

Secondo DavideMaggio.it, le condizioni di salute della conduttrice televisiva sarebbero però tali da impedirle, almeno per domani, di partecipare alla puntata ecco perché, sempre stando a quanto dichiarato da Davide Maggio, “Domani È sempre Mezzogiorno non andrà in onda per motivi personali della Clerici”. Lunedì 9 ottobre al posto della trasmissione, infatti, è stato mandato uno speciale del Tg1 relativo alla tragedia del Vajont (9 ottobre 1963). A quanto pare nemmeno oggi, martedì 10 ottobre, il programma andrà in onda.

