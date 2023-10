Belve, Emma Bonino si confessa sulla sua malattia: “Guarita dal tumore”

Belve, Emma Bonino è stata ospite del programma condotto da Francesca Fagnani. La puntata va in onda martedì 10 ottobre in prima serata su Rai2. Nell’intervista, spicca la confessione della Bonino sulla sua malattia.

Belve, Emma Bonino ospite della puntata del 10 ottobre

Emma Bonino è ospite del programma Belve che va in onda martedì 10 ottobre 2023 su Rai 2 in prima serata. Tra i vari temi sulla politica, si è discusso in particolare della rottura con Marco Pannella. “È stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto”. Quando la conduttrice Francesca Fagnani le chiede: “Davvero non ha capito i motivi della rottura?”, lei risponde: “No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro”. C’è ancora qualcosa che Emma Bonino avrebbe voluto dirgli: “Gli volevo chiedere: “Ma che ti prende, ma che ti viene in mente?”. Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah”. Poi ha aggiunto: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo”.

Inoltre, la Bonino ha raccontato dello scontro con il leader di Azione ad agosto scorso, quando Calenda ha rotto il patto elettorale con Più Europa e Pd: “Io ne ho ricevute di belvate – ha confidato Bonino – Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, ha fatto sapere che in effetti lui se ne andava con Renzi“.

La confessione sulla sua malattia: “Guarita dal tumore”

Tra i vari temi affrontati, la Bonino ha confessato una notizia davvero importante sulle sue condizioni di salute e malattia: “Sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Giorgia Meloni sul social X ha scritto: “Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia”.

LEGGI ANCHE: Belve, Stefania Nobile contro Francesca Fagnani: “Basta con i disagiati”