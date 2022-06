Esselunga, buoni benzina in regalo: come funziona e come ottenerli dal supermercato

Esselunga, buoni benzina in regalo per chi fa la spesa nella catena di supermercati. Ecco dov'è possibile ottenerli.

Esselunga, buoni benzina: la catena di supermercati in alcune città italiane offre la possibilità ai propri clienti di ottenere sconti da utilizzare per fare rifornimento di carburante presso un particolare distributore di benzina. Ecco come funziona e come ottenerli.

Esselunga, buoni benzina in regalo

La catena di supermercati Esselunga mette a disposizione dei proprio clienti la possibilità di ottenere buoni spendibili per fare rifornimenti di carburante che di questi tempi è diventato un bene prezioso e molto caro.

I buoni saranno possibili ottenerli dal 23 giugno al 3 agosto ed la collaborazione è stata attivata con il famoso distributore di benzina Q8.

La promozione è valida nei supermercati presenti nelle province di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Genova, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Come funziona e come ottenerli dal supermercato

La promozione per ottenere i buoni benzina è legata a una serie di prodotti è stato associato un preciso valore di sconto alla pompa.

Un esempio? Mettendo nel carrello una confezione di una nota marca di filetti di tonno si ha diritto a uno “sconto benzina” di 1 euro, 1,20 per una confezione di prodotto per lucidare l’argenteria, 2 per uno spray sportivo che tiene lontane le zanzare. Al raggiungimento della soglia di 5 euro, ottenibile anche in più tranches, si ha diritto al buono. Il voucher si può ritirare immediatamente (viene stampato in fondo allo scontrino) oppure si può continuare ad accumulare crediti e ritirare in seguito i ticket (che resteranno validi fino al 31 agosto).

Il regolamento dell’offerta puntualizza che è possibile utilizzare un solo buono da 5 euro ogni 25 euro di carburante. Tuttavia, sono esclusi il metano e il GPL ed è disponibile solo per chi ha la carta Fidaty.

