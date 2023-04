Antonella, chi è la moglie di Rodolfo Laganà: figlio Filippo, vita privata, malattia

Chi è Antonella, moglie di Rodolfo Laganà. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte dell’attore comico allievo del compianto Gigi Proietti. Cosa sappiamo sul suo conto? Chi è suo figlio Filippo?

Antonella, chi è la moglie di Rodolfo Laganà: carriera, vita privata

Il noto attore Rodolfo Laganà è sposato da diversi anni con una donna di nome Antonella. Dalla loro unione è nato un figlio, Filippo, nato il 15 ottobre 1994, anche lui con una carriera tra cinema e tv. Si sa molto poco sul suo conto, vista la sua natura molto riservata e la sua tendenza a tenersi ben lontana da telecamere e riflettori. Le uniche informazioni disponibili su Antonella sono quelle rivelate dal figlio Filippo in un’intervista concessa a LaPresse.it. L’attore ha rivelato di avere un ottimo rapporto con lei: “Ho preso da mamma su tante cose. È una fotografa molto brava. Ho una famiglia che mi ha permesso di fare oltre che una bellissima vita anche una vita molto divertenti”.

Vita privata, le malattie del figlio Filippo e del marito

Negli ultimi anni la vita familiare di Antonella è stata sconvolta da alcune brutte notizie mediche. Sia suo marito Rodolfo che suo figlio Filippo, infatti, sono stati accomunati, loro malgrado, dalla lotta contro malattie gravissime. Nel 2015, Rodolfo ha annunciato di soffrire di sclerosi multipla, condizione che lo costringe a muoversi in sedia a rotelle. Nonostante la sua patologia, l’attore romano ha continuato a recitare e ad andare avanti con la sua solita simpatia. Nel 2022 pubblica la canzone umoristica Carrozzella romana, con cui il comico denuncia i disagi quotidiani vissuti da un portatore di disabilità in una città come Roma: “Voglio far emergere le difficoltà di chi come me si muove su una sedia a rotelle, tra buche, scalini, barriere architettoniche, traffico, parcheggi non rispettati da auto e motorini e via dicendo”.

Qualche anno dopo, la famiglia Laganà subisce un altro tremendo colpo. Filippo scopre di soffrire del Morbo di Wilson, malattia genetica ereditaria che colpisce diversi organi vitali. Tra questi c’era anche il fegato, per il quale ha dovuto affrontare un trapianto nel 2019: “Ero con la mamma e mi hanno portato subito in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subìto un trapianto di fegato. Il mio fegato si era bloccato, era diventato una pietra, gli organi interni erano andati in pappa“.