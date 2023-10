Club Dogo, reunion ufficiale: video con Claudio Santamaria e Beppe Sala

Club Dogo, ritorno ufficiale annunciato in queste ore sui canali social con un video singolare. Fan in delirio sul web e non solo.

Club Dogo: ritorno ufficiale in grande stile. Il gruppi ha annunciato la reunion e lo ha fatto in modo singolare pubblicando un video sui social in cui prendono parte l’attore Claudio Santamaria e il sindaco di Milano Beppe Sala.

Club Dogo, reunion ufficiale

Club Dogo, Guè, Jake La Furia e DonJoe tornano dopo 9 anni dall’ultima volta insieme. Qualche tempo fa Emi Lo Zio della Dogo Gang ha pubblicato su Instagram una vecchia foto del gruppo con scritto “Non succede, ma se succede”. Tanti i loro successi come Penna capitale (2006) a Vile denaro (2007), passando per Dogocrazia (2009) e Che bello essere noi (2010). Sui Navigli è apparso uno striscione “Club Dogo is for the people” .

Video con Claudio Santamaria e Beppe Sala

Per annunciare il loro ritorno è stato realizzato e pubblicato un video sui social con protagonisti anche l’attore Claudio Santamaria e il sindaco di Milano Beppe Sala. Dunque, appuntamento al prossimo anno per rivederli ancora una volta insieme. Sul canale Instagram è apparso un nuovo profilo a nome Club Dogo che ha già raccolto 100 mila follower. L’ultimo lavoro è “Non siamo più quelli di Mi Fist” del 2014. Il gruppo musicale hip hop italiano si era formato a Milano nel 2002 subito dopo lo scioglimento del gruppo Sacre Scuole.