Chi è Giulia Bevilacqua: carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Giulia Bevilacqua, nota attrice romana classe 1979. Dal suo debutto televisivo nel 2002 con Un medico in famiglia, all’ascesa al successo con Distretto di Polizia. Tutto sulla sua carriera e vita privata. Chi è suo marito? Ha figli?

Chi è Giulia Bevilacqua, vita privata e carriera

Giulia Bevilacqua nasce il 19 Maggio 1979 a Roma, dove si diploma, con un corso triennale alla Scuola nazionale di Cinema. Comincia la sua carriera recitando in cortometraggi e girando videoclip musicali, per Bon Jovi e per Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Fa il suo esordio da attrice in televisione nel 2002, con Un medico in famiglia, per poi apparire in Don Matteo e nella miniserie Don Bosco.

Nel 2005 arriva il ruolo che la porterà alla celebrità: Giulia Bevilacqua interpreta l’agente scelto Anna Gori nella quinta stagione di Distretto di Polizia. Resta nel cast fino alla nona stagione della serie crime, ottenendo molta visibilità. Nel 2007 debutta al cinema come protagonista di Cardiofitness, commedia diretta da Fabio Tagliavia.

Negli anni successivi torna diverse volte sul grande schermo: tra i suoi film ci sono Feisbum!, Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato, Tutta colpa di Freud e Natale col boss. Giulia Bevilacqua resta una presenza importante anche in televisione. Recita nel varietà comico Ale e Franz Sketch Show, nonché nelle fiction Nero Wolfe, Come un delfino e Dov’è mia figlia?.

Vita privata: marito e figli

In passato, Giulia Bevilacqua ha avuto una lunga relazione con l’attore Simone Corrente, suo compagno di set per Distretto di Polizia. I due si lasciano nel 2012, dopo sei anni di fidanzamento.

L’attrice trova la sua anima gemella alcuni anni dopo: il giornalista Nicola Capodanno. I due si conoscono ad una festa ed è subito colpo di fulmine. Si sposano a Positano, paese nativo del giornalista, nel 2017, con rito civile. Ospiti al loro matrimonio parecchi vip, tra cui Claudia Pandolfi, Giulia Michelini ed Anna Ferzetti. Dall’unione di Giulia e Nicola nascono due figli: Vittoria, nata nel 2018, ed Edoardo, nato nel 2020.