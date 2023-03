Mateo Retegui, chi è il centravanti del Tigre convocato dall’Italia

Chi è Mateo Retegui, centravanti italo-argentino in forza al Tigre convocato nella Nazionale italiana. La nuova scommessa di Roberto Mancini potrebbe essere la soluzione al “problema attacco” evidenziato dal CT. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Mateo Retegui, cosa sappiamo del centravanti del Tigre convocato con l’Italia

Nato a San Fernando, nella provincia di Buenos Aires, il 29 aprile 1999, Mateo Retegui è un centravanti argentino con cittadinanza italiana, che di recente si è guadagnato una convocazione nella Nazionale italiana. Retegui sarà infatti con gli azzurri per le partite contro Inghilterra e Malta, primi incontri dei gironi di qualificazione per Euro 2024. Il bomber argentino, soprannominato El Chapita, è l’ultima scommessa di Roberto Mancini, che da tempo lamenta l’esistenza di un “problema in attacco” per l’Italia: “Lì in attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti, ma devono giocare e non giocano“.

Per il CT, Retegui, che compirà 24 anni a breve, ha le carte in regola per stupire: “Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì”. Cosa sappiamo esattamente di lui?

Carriera, statistiche e goal in Argentina

Mateo Retegui ha la cittadinanza italiana grazie a suo nonno materno, originario di Canicatti. Figlio di Carlos Retegui, ex giocatore e oggi allenatore di hockey su prato, è fin da piccolo un grande appassionato di sport e pallone. Da piccolo Retegui è nelle giovanili del River Plate, come centrocampista, poi decide di seguire le orme del padre e di dedicarsi all’hockey su prato. In seguito, è lo scout Diego Mazzilli a riportarlo sui campi di calcio.

Cresce come attaccante nelle giovanili del Boca Juniors, dove ha militato fino al 2019. La sua rapidità e la sua grande forza fisica attirano subito l’attenzione. Guillermo Barros Schelotto, suo primo allenatore, è il primo a fargli pubblicità: “Ha personalità, sembra Toni nel 2006. L’Italia non ne ha uno così a parte Immobile. È un 9 di potenza”. Fa il suo debutto in prima squadra nel 2018, poi comincia a fare esperienza in prestito nella Primera Division argentina. Dopo un po’ di gavetta all’Estudiantes e al Talleres, Retegui si consacra al Tigre, dove chiude il 2022 con 42 presenze e 23 goal. Nella stagione 2023, il giovane attaccante è sceso in campo 7 volte, mettendo a segno 6 reti.