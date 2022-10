Beatrice Fumagalli, chi è la professoressa “precaria” de Il Collegio 7

Chi è Beatrice Fumagalli, professoressa “precaria” nel corpo docenti de Il Collegio 7. La star di TikTok ha fatto il suo esordio in tv come supplente di Storia e Geografia dell’edizione 2022 del reality Rai. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Beatrice Fumagalli, supplente si Storia de Il Collegio 7: carriera e vita privata

Nata nel 1994, Beatrice Fumagalli ha 28 anni ed è una professoressa precaria molto famosa sui social, che ha fatto il suo debutto in televisione nel corpo docenti de Il Collegio 7.

Ha ricoperto il ruolo di supplente di Storia e Geografia nelle prime due puntate del reality, prima dell’arrivo di Annamaria Petolicchio. Laureata in Lettere Moderne, con una magistrale in Editoria e Comunicazione, sta al momento studiando per conseguire una seconda laurea, in Filologia Moderna. Lavora da alcuni anni nel mondo dell’educazione statale come supplente e si è guadagnata un consistente seguito sul web grazie ai suoi contenuti. Fumagalli gestisce infatti un canale TikTok da oltre 565mila fan e una pagina Instagram che ha appena superato i 73mila follower, dove parla al pubblico della sua esperienza da prof precaria nelle scuole italiane.

Il primo libro della prof: “Racconto un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti”

Di recente la Fumagalli ha scritto anche un libro in cui racconta la sua vita nel mondo dell’educazione, Sopravvivere A(lla) Scuola, in tutte le librerie dal 25 ottobre. “Quando da bambina mi chiedevano: “Bea cosa vuoi fare da grande?”. Io di getto rispondevo: “Voglio scrivere”.” -spiega l’influencer- “Non sapevo cosa, non sapevo né quando né perché, ma prendevo la penna e scrivevo.

A 7 anni ho scritto un libretto sul mio cartone animato preferito Magica Doremì, l’ho fatto stampare dai miei genitori e l’ho regalato alla mia maestra Luisa. A 10 anni ho cominciato a perdere una diottria dopo l’altra, perché passavo le mie giornate a divorare libri. Ora ho 28 anni, mi mancano 6 diottrie per occhio, ma ho scritto un libro per una vera casa editrice. Questa volta la storia che ho raccontato è la mia, quella di una supplente precaria nel mondo della scuola.

Un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti, ma che noi insegnanti cerchiamo di tenere insieme, con le unghie e con i denti. Ma ora lo posso dire ad alta voce: HO SCRITTO UN LIBRO”.

Vita privata: fidanzato, gatto

Beatrice Fumagalli condivide spesso stralci della sua vita privata sul suo profilo Instagram. Pubblica spesso foto in compagnia del suo compagno, Mattia, al suo fianco da diversi anni. L’altro amore della sua vita è il suo gatto persiano, Gattuso, al quale la professoressa ha dedicato un profilo Instagram apposito.