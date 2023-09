Matteo Messina Denaro, come sta: si aggravano le condizioni del boss

Matteo Messina Denaro si trova in ospedale e le sue condizioni non sono ottimali. Anzi nelle ultime ore si sono aggravate tanto che non è possibile per ora che possa ritornare nel carcere al 41bis. Il boss soffre di un tumore al colo in uno stato avanzato.

Matteo Messina Denaro, come sta

Matteo Messina Denaro continua a non stare bene nonostante l’intervento dello scorso 8 agosto per un’occlusione intestinale. Il boss di Cosa nostra soffre di un tumore al colon a uno stadio molto avanzato. “ In caso di metastasi epatiche la chemioterapia è un trattamento standard per prolungare la sopravvivenza e contrastare i sintomi della patologia — spiega Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica all’Ausl-Irccs di Reggio Emilia intervistato dal Corriere. — Viene di solito prescritta per diversi mesi e, in base allo specifico sottotipo di tumore presente in ciascun malato (se è presente una determinata mutazione genetica), si possono aggiungere o meno i cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare per prolungare il tempo a disposizione dei pazienti”.

Si aggravano le condizioni del boss

Le sue condizioni nelle ultime ore si sono aggravate e attualmente si trova ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. I medici hanno fatto sapere che il boss per ora non rischia ancora la vita ma Denaro potrebbe rimanere a lungo in ospedale perché le sue condizioni non sono compatibili con il 41bis. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto la visita anche di alcuni parenti. Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari. Lo stesso boss aveva protestato per non lasciare il reparto di terapia intensiva.