Massimo Giletti cosa farà il prossimo anno in tv? É la domanda che in molti si stanno ponendo dopo l’uscita dei palinsesti della Rai e di Mediaset. Ecco cosa sappiamo sul futuro del conduttore.

Massimo Giletti, cosa farà in tv il prossimo anno?

Sul futuro di Massimo Giletti una risposta l’ha data Urbano Cairo parlando dei palinsesti di La7. “Io e Giletti siamo in buonissimi rapporti – ha detto – eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto. Voglio sperare che i rapporti belli che avevamo si siano mantenuti. Rapporti che lui ha citato più volte ringraziandomi per l’autonomia che aveva, per cose personali che non sto qui a citare. Per me i rapporti sono inalterati”.

“Non è l’Arena? Ottimi i primi due anni”

Riguardo a Non è l’Arena, Cairo ha fatto sapere che” con noi ha fatto i primi due anni ottimi, poi come tutti i prodotti c’è un momento di lancio e poi di declino, ma lo ritengo una persona di alto livello e assolutamente capace dal punto di vista televisivo“.

Il futuro del conduttore

Quello che è certo, quindi, è che il conduttore non sarà più a La7 e che è in certa di una nuova casa. Quale sarà questa nuova casa televisiva, per ora è difficile dirlo. Se voci su un suo approdo in Rai si ricorrono, ma ancora non c’è nulla di concreto.