Angelo Duro a Taormina imbratta i manifesti e il sindaco Cateno De Luca attacca il comico: “Ti prendo a calci”

Angelo Duro a Taormina si è fatto notare non tanto per il suo spettacolo ma per ben altro. Ad attaccare il comico pubblicamente sui social è stato il primo cittadino Cateno De Luca che si è letteralmente scatenato contro Duro.

Angelo Duro a Taormina imbratta i manifesti

Angelo Duro è stato a Taormina ma questa volta a far parlare non è stato il suo spettacolo ma ben altro. “Il signor Angelo Duro verrà al Palazzo Municipale per spiegare le ragioni dei suoi disegni artistici. Abbiamo già proceduto ad identificarlo e multarlo addebitando anche i costi della rimozione dei manifesti imbrattati”, ha scritto così il sindaco Cateno De Luca attaccando pesantemente il comico.

Il sindaco Cateno De Luca attacca il comico: “Ti prendo a calci”

“Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?”. Inizia così il filmato pubblicato da Cateno De Luca sui canali social. “Ecco – ha detto mostrando il video di Duro dal suo cellulare -. Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc… in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Guardatelo nella sua pagina. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo! Non so che fa questo testa di c… di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città”.

