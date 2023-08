Edoardo Dionea Cicconi, chi è il fidanzato di Baby K: vita privata, carriera, età

Chi è Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato di Baby K. Scopriamo qualche informazione in più sull’attuale compagno dell’amata cantante pop nativa di Singapore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato di Baby K: vita privata e carriera

Nato a Roma nel 1985, Edoardo Dionea Cicconi ha 38 anni ed è il fidanzato di Baby Kb, celebre artista pop famosa per le sue hit estive. Cicconi si è costruito una carriera nell’arte contemporanea ed è molto apprezzato per le sue sculture ed installazioni. Dopo aver studiato filosofia all’università, ha iniziato a lavorare in campo fotografico e musicale. Ha organizzato diversi eventi per la scena electro-industriale romana e ha contribuito alla fondazione di locali come il Vicious Club. Nel 2011 si lancia nell’arte, esponendo la sua prima installazione all’Alchemy, a Roma. In seguito, continua il suo percorso artistico, dedicandosi soprattutto alla “percezione della luce, degli elementi nello spazio e alla geometria, ad indagare le forze che governano la realtà”.

Nel corso degli anni successivi le sue opere sono state esposte in giro per tutta Italia. L’arte creata da Cicconi ha raggiunto anche molte gallerie importanti all’estero. Cicconi è il co-fondatore del collettivo DUSKMANN ed ha inoltre un sito ufficiale dove racconta nel dettaglio le sue opere e il suo percorso artistico. La sua ultima creazione, 150-93 VIII, è un’installazione inaugurata nel luglio 2023 nel cortile Maqueda del Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico II. L’artista la descrive così in una recente intervista: “Questa installazione, dalla duplice identità, è stata la codifica dei veri colori dell’aurora boreale, un fenomeno che avviene mettendo in relazione il nostro pianeta con il sole, con le tempeste solari. Di giorno puoi fruirne osservando degli specchi, come se fossero degli scudi. Dal tramonto in poi invece questi specchi con un gioco di rifrazione delle luci cominciano a dissolversi e s’inizia a illuminare l’installazione proprio con i colori dell’aurora boreale”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, la storia d’amore con la cantante

Edoardo Dionea Cicconi e Baby K stanno insieme dall’estate del 2021 e sono ancora oggi innamoratissimi. I due furono beccati dai paparazzi mentre si godevano una vacanza in dolce compagnia: “La miglior estate di sempre!”. Sebbene il profilo Instagram di Edoardo sia dedicato principalmente alla sua carriera artistica, non manca qualche scatto in compagnia della sua compagna: “Celebrating the one and the only Baby K. I LOVE YOU”.