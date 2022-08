Movimento 5 Stelle, candidati: pubblicati i nomi sulla piattaforma. Conte corre per la Camera nel Lazio

Movimento 5 Stelle, candidati: sono stati pubblicati i nomi sulla piattaforma online con tempo per votare fino al 16 agosto. Il leader Conte corre per la regione Lazio alla Camera con diverse sorprese e conferme.

Movimento 5 Stelle, candidati: pubblicati i nomi sulla piattaforma

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato i nomi dei candidati per le Parlamentarie sulla piattaforma online. Gli iscritti potranno votare sul link messo a disposizione fino a martedì 16 agosto.

Inoltre, c’è la possibilità attraverso uno strumento di ricerca di vedere la zona per cui si propone il candidato.

I candidati saranno posti in votazione nell’ambito della circoscrizione della loro residenza o centro principale dei propri interessi. Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere. Alla fine, verranno eletti circa 40 persone, più o meno la metà dei componenti sarà scelto direttamente dal presidente del partito.

Conte corre per la Camera nel Lazio

Il leader Giuseppe Conte corre per la Camera nella Regione Lazio. L’attuale capogruppo al Senato Mariolina Castellone si ripresenta nel collegio Campania, mentre il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli corre per la Camera in Friuli Venezia-Giulia.

Alla Camera, l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino corre per il collegio Piemonte 1 insieme al deputato uscente Luca Carabetta, mentre Vittoria Baldino, capogruppo in Commissione Affari costituzionali, si presenta in Calabria. L’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri e il presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni si presentano in Sardegna.

Presenti anche i fedelissimi di Conte: Michele Gubitosa per la Camera in Campania 2, Mario Turco per il Senato in Puglia, Riccardo Ricciardi per la Camera in Toscana, Alessandra Todde per la Camera in Sardegna. In Emilia-Romagna ci sono gli uscenti Marco Croatti e Maria Laura Mantovani, nel Lazio Giulia Lupo e Alessandra Maiorino, in Toscana Gianluca Ferrara, in Liguria l’ex candidato sindaco di Genova Luca Pirondini.

Per la Camera in Puglia: Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Vincenzo Garruti, Carla Giuliano, Patty L’Abbate, Giorgio Lovecchio, Angela Masi, Valentina Palmisano, Marco Pellegrini, Angela Piarulli, Iunio Valerio Romano e Francesca Ruggiero.

Nove, invece, nel collegio Sicilia 1: Davide Aiello, Giuseppe Chiazzese, Valentina D’Orso, Vita Martinciglio, Leonardo Penna, Filippo Perconti, Dedalo Pignatone e Adriano Varrica.

LEGGI ANCHE: Partito Democratico, liste approvate: i nomi dei candidati con Letta capolista in Lombardia e Veneto