Capodanno in tv: tanta musica e film da non perdersi

Capodanno in tv: tanti gli appuntamenti tra l’ultimo dell’anno e il primo giorno del 2022. Tanta musica e divertimento così come i film da vedere e non perdersi.

Capodanno in tv: tanta musica

Prima di ogni appuntamento televisivo e cena da non perdersi l’ultimo messaggio, a rete unificate, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poi ecco su Rai 1 , l’immancabile Amadeus con “L’anno che verrà” che andrà in onda dal Parco 4 di Acciai Speciali a Terni, in Umbria. Gli ospiti attesi sono tanti e di spessore come Fiorello, ma anche Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Nek e tanti altri.

Su Canale 5, Federica Panicucci "Capodanno in musica" a Bari al teatro Petruzzelli. Come ospiti si parla di Pio e Amedeo ma ance di Al Bano, Patty Pravo, Annalisa, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Michele Zarrillo, Mario Venuti, Rocco Hunt e The Kolors.

I film e i programmi da vedere in tv a Capodanno

Per chi non ama la musica ecco che ci sono alternative: diversi film e spettacoli tra il 31 e il 1 gennaio 2022.