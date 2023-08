Giuseppe Conte, chi era il padre Nicola

È venuto a mancare il padre di Giuseppe Conte, presidente del Movimento cinque stelle ed ex premier. Ecco chi era Nicola Conte.

Nicola Conte, padre dell’ex premier Giuseppe Conte, si è spento questa mattina all’età di 93 anni. Di lui non si sa moto, se non che era stato segretario comunale di San Giovanni Rotondo, dove il leader del Movimento 5 Stelle aveva trascorso l’adolescenza e gli anni del liceo (Conte ha infatti trascorso la sua infanzia in Puglia, alla quale è molto legato). Nicola Conte si era laureato in Giurisprudenza, percorso di studi poi seguito anche dall’ex premier.

Malattia

Per quanto riguarda le condizioni di salute del padre dell’ex premier, da un po’ di tempo destavano preoccupazione. Nel 2018 quando Giuseppe Conte decise di rimettere il mandato nelle mani di Mattarella, al Tg2 il padre era intervenuto dicendo che “se tutto naufraga io sono felice perché mio figlio è molto occupato, non soltanto perché fa il professore ma perché Giuseppe ha tanti altri incarichi che avrebbe trascurato nel corso degli anni”.

La comunicazione della notizia alla Camera

La notizia è stata comunicata dal vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè: “Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”. Condoglianze all’ex premier sono anche arrivate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da Carlo Calenda, oltre che dalla comunità politica del Movimento cinque stelle.