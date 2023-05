Torino, corpo di un uomo trovato nel bagagliaio di un’auto

La settimana è cominciata con il piede sbagliato. A Torino è stato trovato il corpo di un uomo all’interno del bagagliaio di un’auto. L’ex moglie, qualche giorno prima, ne aveva segnalato la scomparsa.

Si indaga sul caso.

Corpo di un uomo dentro al bagagliaio dell’auto, succede a Torino

È successo nella città di Torino, dove è stata fatta una tragica scoperta. Il cadavere di un uomo è infatti stato rinvenuto all’interno di un’automobile, precisamente nel bagagliaio. Il quartiere Aurora, la notte scorsa, è stato così il centro di un pessimo episodio. La vittima è un uomo di 56 anni, di nome Marco Conforti, trovato all’interno del Suv ormai privo di vita e già in fase di decomposizione.

Le forze dell’ordine sono riuscite a scoprire il corpo solo attraverso le diverse segnalazioni di molti residenti, stufi e preouccupati per lo sgradevole odore che proveniva dal veicolo. All’interno dell’autovettura erano presenti anche delle chiazze di sangue, questo ha portato gli investigatori della squadra mobile della questura di Torino a recarsi sul posto.

L’uomo trovato ormai senza vita era il proprietario di una scuola guida con diverse sedi anche nei dintorni di Chivassesse. Inoltre il veicolo che ha mostrato il cadavere era anche intestato a lui.

La morte del 56enne si presenta così a tutti gli effetti sospetta e con diversi punti che non quadrano. Marco Conforti era un uomo molto popolare nella zona di Settimo Torinese, dove molti dei suoi parenti risiedono, e godeva di popolarità anche a Chivasso. In più qualche giorno prima l’ex moglie ne aveva segnalato la scomparsa.

Non è ancora chiaro chi gli abbia tolto la vita e perché, si dovrà dunque indagare per capire meglio il caso e sperare di trovare delle risposte che, fino a questo momento, sembrano non esserci.

