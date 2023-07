Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni: vita privata, carriera, figli

Chi è Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni. Noto giornalista ed autore televisivo, è al fianco della Presidente del Consiglio da sette anni. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: vita privata e carriera

Nato a Milano nel 1981, Andrea Giambruno ha 42 anni ed è un famoso giornalista televisivo italiano, noto a molti anche in quanto compagno di vita di Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio. È definito il primo First Gentleman della Repubblica italiana. Si avvicina alla televisione dopo la sua laurea in Filosofia, conseguita all’Università Cattolica: si fa le ossa lavorando come autore ad MTV per Total Request Live. In seguito Giambruno continua la sua carriera giornalistica a TeleNova, fino a quando non viene notato da Gigliola Barbieri, autrice del talk show Kalispera! con Alfonso Signorini.

Barbieri lo porta alle reti del Biscione, dove comincia a collaborare alla scrittura di diversi programmi televisivi. Tra questi spiccano Matrix, Quinta Colonna, Mattino Cinque e Stasera Italia. Dal 2020 Giambruno è il conduttore di Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno, sebbene si sia preso una pausa dopo la vittoria alle elezioni della compagna: “È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità”. Cura inoltre la rassegna stampa di TgCom24 ed appare spesso in tv negli ultimi tempi come ospite ed opinionista.

Vita privata: il primo incontro con la premier e la figlia

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni si incontrano per la prima volta nel 2014, in occasione di un’ospitata televisiva della leader di Fratelli d’Italia a Quinta Colonna. All’epoca Giambruno era uno degli autori del programma ed ebbe modo di conoscere la politica dietro le quinte. In un’intervista concessa a Chi il giornalista spiegò di averla beccata con in mano una banana: non aveva avuto il tempo di mangiare ed era affamata. Giambruno racconta di averle strappato il frutto dalle mani per impedire che fosse visto in diretta. In seguito all’episodio i due restarono in contatto, fu la stessa Meloni a fare il primo passo e a mandargli un messaggio.

Sette anni dopo i due sono ancora insieme, innamoratissimi, e crescono insieme una figlia, Ginevra. “È un padre fantastico, presentissimo.” –ha detto di lui la premier a Sette– “Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo. Lo coinvolgo, sì, ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: “Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!”.