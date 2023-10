Giorgia Meloni, è finita con Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia

Giorgia Meloni–Andrea Giambruno, è finita: la premier lascia il compagno dopo i fuorionda di Striscia La Notizia. L’annuncio della Presidente del Consiglio su Instagram: “Difenderò quello che siamo stati e mia figlia”.

Giorgia Meloni, è finita la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia

Finisce con un annuncio sul web la relazione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista televisivo Andrea Giambruno. Non si è fatta attendere la reazione della premier dopo i fuorionda compromettenti sul compagno mandati in onda da Striscia La Notizia. Nel suo messaggio Meloni fa intendere che il suo rapporto con Giambruno fosse già in crisi da tempo e che quanto accaduto recentemente sia stato solo l’ultima goccia.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui.” -scrive Giorgia Meloni su Twitter e su Instagram: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. Non manca una frecciata ai suoi detrattori e a Striscia: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Cosa ha detto Giambruno? I fuorionda del Diario del Giorno

Negli ultimi Andrea Giambruno è finito al centro di una bufera mediatica a causa di alcuni discutibili fuorionda del suo programma Diario del Giorno. Nelle registrazioni il conduttore viene colto a fare avances moleste e battute sessiste ad alcune sue colleghe. Negli audio mandati in onda da Striscia La Notizia, Giambruno è impegnato a “corteggiare” una restia Viviana Guglielmi: “Tu sei fidanzata? Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con …. Però … generalmente va a Madrid a ciu… Ma hai sco…? C’è fi…? Sc…to?”.