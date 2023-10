Cosa ha detto Andrea Giambruno, i controversi fuorionda di Striscia

Cosa ha detto Andrea Giambruno, il giornalista nella bufera dopo i fuorionda di Striscia La Notizia. Il conduttore del Diario del Giorno è finito nei guai per dei comportamenti discutibili documentati da una serie di registrazioni.

Cosa ha detto Andrea Giambruno, i fuorionda divulgati da Striscia La Notizia

Il giornalista e conduttore Andrea Giambruno è al momento nell’occhio del ciclone a causa dei controversi fuorionda divulgati da Striscia La Notizia. Il caso ha portato la sua compagna, la premier Giorgia Meloni a prendere le distanze e a mettere fine alla sua relazione con Giambruno. Il TG satirico di Canale 5 ha infatti messo alla berlina il presentatore del Diario del Giorno su Rete 4, portando alla luce una serie di atteggiamenti decisamente fuori luogo, da avances non richieste e battute sessiste, soprattutto nei confronti della sua collega Viviana Guglielmi.

Il primo fuorionda, trasmesso da Striscia il 18 ottobre, vede Giambruno rispondere in modo molto colorito alle critiche ricevute per la sua capigliatura: “Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”. Segue nel filmato una sequenza in cui il giornalista si rivolge ai collaboratori toccandosi le parti intime: “Che ca**o vuoi scusa? Non dire ca**ate, tu fatti i ca**i tuoi“. Poi il conduttore si avvicina a Guglielmi: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana. Ma la bellezza di questo blu estoril? Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu estoril, non è blu Cina, non ti si addice, tu sei di un livello superiore. Meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto vederti un po’… Se una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile“.

Le registrazioni dietro le quinte: “Sei fidanzata? Facciamo le threesome”

Più spinte le registrazioni del secondo fuorionda, andato in onda il 19 ottobre, durante il quale Giambruno non si da freni con le colleghe. Il conduttore parte in quarta: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”. Una donna risponde: “Lo hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?” chiede il giornalista, cui segue la risposta di una donna: “Sì, gliel’hai già chiesto stamattina Andrea”.

Segue un altro tentativo di avvicinarsi a Viviana Guglielmi, che lo respinge: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con…Però…generalmente va a Madrid a ciu… Ma hai sco…? C’è fi…? Sc…to?”.

Giambruno continua: “Ascolta, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio”. Viviana risponde: “La mia competenza”. Il giornalista non demorde: “Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome”. Un uomo prova a farlo rinsavire: “Se ti registra Striscia poi vedi te…”. Ma Giambruno replica: “Ma che ho detto raga, si ride, si scherza, veniamo dalla pandemia. Manco fossimo all’Agenzia delle entrate”.