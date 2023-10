Viviana Guglielmi, chi è la giornalista corteggiata dal Giambruno: fuorionda polemico

Viviana Guglielmi è una giornalista che è finita al centro delle attenzioni sul web e in tv per essere stata corteggiata dal compagno di Giorgia Meloni nel fuori onda del programma Diario del Giorno.

Viviana Guglielmi, chi è la giornalista

Viviana Guglielmi è una giornalista nata nel 1997 a Sanremo. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, si è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Nella sua biografia si legge: “Sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La domenica sportiva. E mi dicevo: “Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio…”. Nella sua carriera ha lavorato per diverse testate: Il Giornale e Style, poi l’approdo televisivo alla Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24, quindi nelle reti Mediaset.

Corteggiata da Giambruno: fuorionda discutibile

La giornalista ha dovuto subire le parole fuori luogo di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni. “Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?”.

“Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana (Guglielmi)“, continua Giambruno nel fuorionda di Diario del Giorno mandato in onda da Striscia La Notizia. Poi, ci sono altri commenti sul colore del vestito della giornalista.