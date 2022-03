Belotti escluso: perchè non gioca con la Macedonia del Nord?

Andrea Belotti, attaccante del Torino, non sarà in campo nella partita dei playoff tra Italia e Macedonia del Nord

Dai 23 giocatori azzurri che sono stati convocati dal ct Roberto Mancini per la partita tra Italia e Macedonia del Nord mancano nomi illustri. Uno di questi è Zaniolo, ma tra gli esclusi c’è anche Andrea Belotti.

Belotti escluso: perchè non gioca?

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, è pronto a dare del filo da torcere alla Macedonia del Nord ma senza la presenza di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, squadra cui è anche capitano, probabilmente era certo di essere nella rosa dei convocati ma a sorpresa non è stato così.

La scelta di Roberto Mancini

La partita valida per i playoff tra Italia e Macedonia del Nord sarà quindi vista da Andrea Belotti dalla tribuna. Insomma, Roberto Mancini ha fatto la sua scelta di formazione e la mancata convocazione nei 23 prescelti sicuramente ha destato sorpresa. Quel che è certo che Belotti sarà costretto, almeno per questa volta, a fare il tifo per i suoi amici dalla tribuna nella speranza, a Qatar, di poter giocare qualche partita del Mondiale.