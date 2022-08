Coldplay in Italia, biglietti esauriti e così annunciate nuove date: dove e quando?

Coldplay in Italia: esauriti in pochissimo tempo i biglietti delle date italiane annunciate, la band ha inserito nuovi giorni.

Coldplay in Italia: inizialmente la band aveva annunciato tre date tra Milano e Napoli. Poi, in pochissimo tempo i biglietti sono esauriti con il dispiacere di molti. Così il gruppo ha comunicato altre date nella tappa italiana. Ecco dove e quando ma soprattutto l’ora e il giorno in cui provare ancora a comprare i biglietti.

Coldplay in Italia, biglietti esauriti

La band dei Coldplay ha annunciato il nuovo tour europeo ed internazionale: Music Of The Spheres World Tour.

Il nuovo tour toccherà Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. In Italia erano previste inizialmente il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Tuttavia, in pochissimo tempo i tagliandi sono andati a ruba con un il dispiacere di tantissimi appassionati della band. Così il gruppo ha deciso di inserire nella tappa italiana altre date.

Annunciate nuove date: dove e quando?

La band ha infatti annunciato nuove date in entrambe le città: raddoppia lo spettacolo di Napoli il 22 giugno e triplica anche Milano con la terza data a San Siro il 28 giugno. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di giovedì 25 agosto, sulle piattaforme e nei punti vendita autorizzati. Occhio a Ticketmaster.it e Ticketone.it.