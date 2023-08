Allerta caldo 18 agosto con 5 città da bollino rosso: Avviso del Ministero della Salute

Allerta caldo annunciata in diverse città con rischi alti per le temperature che si registrano sopra la media. Il Ministero della Salute ha indicato una lista di zone in cui è consigliato seguire le indicazioni degli esperti.

Allerta caldo 18 agosto con 5 città da bollino rosso

Allerta caldo annunciata nella giornata di venerdì 18 agosto 2023. Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino con l’elenco delle città con diversi fattori di rischi divisi in base al colore del bollino. “Le onde di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Nella giornata di giovedì 17 agosto, ci sono 5 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Firenze. 6 città anche da bollino arancione: Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Verona. Mentre si registrano 10 città da bollino giallo: Ancona, Catania, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Il resto da bollino verde.

Avviso del Ministero della Salute

Ecco il Ministero come divide le città in base al colore del bollino. Il verde è il livello di normalità, poi c’è il giallo, vale a dire lo “stato di preallerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”, quindi l’arancio: “Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più a rischio” e infine il bollino rosso che sta a significare “ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che durano per 3, o più, giorni di seguito”.

L’allerta di livello 3 – spiega il ministero – indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche” .

LEGGI ANCHE: Allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in 2 regioni: Avviso della Protezione Civile