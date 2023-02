Sciopero 17 febbraio 2023 del trasporto pubblico: orari e stop a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli

Sciopero 17 febbraio 2023, il trasporto pubblico si ferma in tutta Italia. Grandi disagi sono previsti in molte città italiane, soprattutto dove a muoversi è un grande numero di persone. Ecco quali sono le fasce dello stop nelle più grandi città.

Sciopero 17 febbraio 2023 del trasporto pubblico

Venerdì 17 febbraio 2023 è stato proclamato lo sciopero del trasporto pubblico con bus, metro, tram e treni che si fermano in tutta Italia. A lanciare la protesta è stata l’Unione sindacale di base con lo slogan: “Rivendichiamo salario, sicurezza e dignità agli autoferrotranvieri”.

I sindacati fanno sapere che si stratta di “mobilitazioni che vogliono rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”. “In tutti questi anni, sul trasporto pubblico si è fatta solo retorica spicciola e si sono messe in campo ricette tutt’altro che efficaci con finanziamenti che hanno favorito le aziende private, da sempre impegnate a incrementare i loro profitti, penalizzando l’implementazione dei servizi, l’efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro”.

L’Usb chiede, tra le altre cose, la “parificazione contrattuale” tra aziende pubbliche e private, una “nuova scala parametrale” che garantisca aumenti salariali e “annienti le penalizzazioni” economiche ai nuovi assunti, “la diminuzione” dell’orario di lavoro “a 35 ore settimanali a parità di salario”, l’avvio di un Piano Nazionale dei Trasporti e “una maggiore tutela” sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Orari e stop a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli

Lo sciopero riguarda lo stop dei mezzi nelle grandi città italiane, dove i disagi saranno maggiori per la mole di passeggeri che si muovono ogni giorno in diverse ore. Ecco quali sono le fasce orarie dello stop in alcuni grandi città:

A Roma lo sciopero coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl con i mezzi fermi dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

A Milano bus, metro e tram a rischio dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Anche Trenord è coinvolta nella protesta.

A Napoli lo sciopero del personale dell'Anm di 24 ore, dalla mezzanotte di venerdì 17 fino alla mezzanotte di sabato 18, colpirà metro, bus e funicolari.

A Torino ci sarà anche uno sciopero di 4 ore proclamato dalla Rsu del settore tecnico della metropolitana. Bus, tram, metro e centri di servizi al cliente funzioneranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. I mezzi extraurbani e i treni per Venaria-Aeroporto-Ceres sono garantiti da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30, quelli per Rivarolo-Chieri dalle 6 alle l9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui servizi gestiti dal Gtt.

A Firenze in Autolinee Toscane il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

