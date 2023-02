Allarme salmonella nel pesto Esselunga Bio, lotto ritirato dagli scaffali

Allarme salmonella nel pesto, sospetta contaminazione di prodotti di marchio Esselunga. Il Ministero della Salute annuncia il ritiro di un lotto dagli scaffali. La catena di supermercati: “Non consumate il prodotto, riportatelo al punto vendita”.

Un altro allarme per una possibile contaminazione manda nel panico i consumatori. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro di un lotto di pesto in scatola con il marchio della catena di supermercati Esselunga. Si sospetta, infatti, che i prodotti possano essere stati infettati dal batterio della salmonella spp. Secondo quanto riferito dalla catena, il prodotto ritirato dagli scaffali è il “pesto con basilico genovese dop senz’aglio biologico”, sotto il marchio Esselunga Bio. Si tratta di confezioni da 140 grammi con data di scadenza fissata al 22 febbraio 2023. Il pesto in scatola a rischio fa parte del lotto di produzione “pr 01/02/2023″. Il marchio dello stabilimento del produttore è invece It 1184 S CE. La catena Esselunga prega i clienti di “non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita”.

Che cos’è la salmonella: infezione, sintomi, cura

La salmonella è un’infezione spesso associata ad alcune abitudini alimentari perché si prende attraverso il consumo di alcuni alimenti, acqua contaminata o contatto con animali infetti. Nella maggioranza dei casi la salmonellosi si contrae consumando cibi contaminati crudi o poco cotti e quelli che tendenzialmente possono contenere il batterio sono i seguenti:

carni crude o poco cotte .

. uova crude o salse e dolci, preparati con uova crude .

. latte non pastorizzato e formaggi freschi fatti con latte non pastorizzato .

e freschi fatti con . frutta e vegetali, irrigati con acqua contaminata.

Le salmonellosi si manifestano, generalmente, dopo 12-36 ore dall’ingestione di alimenti in cui era presente il batterio, protraendosi per circa una settimana. Nella maggior parte dei casi decorrono in forma lieve. I sintomi principali sono:

febbre

nausea

diarrea

vomito

dolori addominali.

Di solito, le gastroenteriti da salmonella si presentano in forma lieve e passano nel giro di pochi giorni. Il consiglio in questi casi è di non contrastare il fenomeno diarroico, poiché è il naturale meccanismo di difesa usato dall’organismo per espellere i germi. Dunque, importante è ingerire molti liquidi e i sali minerali, che servono per compensare quelli persi con il vomito e la diarrea.