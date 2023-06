I Cavalieri dello Zodiaco, prossimamente al cinema: trama e curiosità

Le pellicole cinematografiche sembrano inesauribili e infatti, ogni giorno, ci sono diverse novità. Nelle prossime ore arriverà al cinema anche I Cavalieri dello Zodiaco, film che potrebbe risultare molto interessante.

L’arrivo in Italia è previsto per Lunedì 26 Giugno 2023.

I Cavalieri dello Zodiaco: cosa si sa

Il panorama cinematografico (come quello musicale) si rivela sempre ricco di new entry, con proiezioni italiane e straniere. In questo caso si parla del film I Cavalieri dello Zodiaco, diretto da Tomek Baginski, coadiuvato da Mackenyu e Famke Janssen. Si tratta di un genere azione, avventura e drammatico e conta la distribuzione di Eagle Pictures. La pellicola è stata girata tra Giappone, Stati Uniti e Ungheria.

I Cavalieri dello Zodiaco tratta la storia di un ragazzo divenuto orfano di genitori che vive in strada, dal carattere molto testardo. Per sopravvivere tenta di racimolare qualche soldo con scontri clandestini. Il protagonista ha però una sorella, in passato rapita e che cerca angosciamente. Mentre è impegnato in uno dei combattimenti, Seiya ha modo di accedere ad una fonte di poteri mistici che non conosceva fino a quel momento. Da lì in poi il giovane si trova a vivere un mondo nuovo, completamente sconosicuto ai suoi occhi. Dovrà sottoporti ad un duro addestramento magico con lo scopo di portare a termine una missione. Il suo obiettivo è infatti quello di prendere le difese della Dea della guerra, che si ritrova a vivere nel corpo di una ragazza. Per salvare il mondo in cui si trova – e sopravvivere – il protagonista dovrà fare i conti con il suo passato e prendere per mano il suo destino. Solo così avrà modo di diventire un Cavaliere dello Zodiaco.

La pellicola – prossimamente al cinema – riprende il manga “I Cavalieri dello Zodiaco” di Masami Kurumada.

Il trailer del film