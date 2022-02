Alina Kabaeva oggi, chi è l’ex ginnasta compagna di Putin: figli, marito, ginnastica ritmica

Alina Kabaeva oggi, chi è l’ex ginnasta 38enne compagna del premier russo Vladimir Putin? Dopo la sua brillante carriera sportiva, ha lavorato come attrice e modella e, in tempi recenti, ha avviato una carriera politica.

Chi è oggi Alina Kabaeva, ex stella della ginnastica ritmica

Alina Kabaeva è un ex ginnasta russa di origini uzbeke, nota soprattutto per essere l’attuale compagna di Vladimir Putin. Nata il 12 Maggio 1983 a Taškent, capitale dell’Uzbekistan, è figlia di un noto ex calciatore sovietico, Marat Kabaev.

Si allena nella ginnastica ritmica fin dall’età di sei anni. Nel 1994 si trasferisce a Mosca, dove viene seguita da Irina Viner, ex ginnasta e allenatrice della nazionale russa. Nel corso della sua carriera Alina Kabaeva si impone come una delle migliori ginnaste russe del suo tempo. Vince un oro olimpico alle Olimpiadi di Atene 2004, e due Campionati mondiali di ginnastica ritmica, nel 1999 a Osaka e nel 2003 a Budapest, dove fa incetta di medaglie.

Unica macchia nella sua carriera è la squalifica per doping dai Mondiali in Spagna. Nel 2001 infatti Alina Kabaeva risulta positiva alla furosemide, di conseguenza tutte le medaglie da lei vinte nella competizione vengono ritirate.

Nel corso degli anni Alina Kabaeva si è cimentata in molte professioni, anche al di fuori dell’ambito sportivo. Ha lavorato come modella e personaggio televisivo, guadagnandosi molta fama in Russia. È inoltre protagonista di spettacoli e campagne pubblicitarie.

Per un certo periodo acquisisce anche una certa celebrità come attrice in Giappone, recitando in alcuni film e DVD. È una fervente sostenitrice di Vladimir Putin, e già in quegli anni appare spesso in compagnia del leader russo. Il 2007 è l’anno del suo esordio nel mondo politico. Viene eletta nella Duma, la camera bassa dell’ordinamento russo, per il partito Russia Unita. Nello stesso anno la sua allenatrice Irina Viner conferma il ritiro della ginnasta dallo sport professionistico.

Vita privata: Putin, figli, marito

Già ai tempi del debutto politico di Alina Kabaeva girava voce che l’ex ginnasta fosse legata sentimentalmente a Vladimir Putin. I due non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione e non sono sposati. Da oltre un decennio, tuttavia, sono visti spesso insieme ad eventi pubblici e molti giornali di cronaca russa ipotizzano che abbiano un legame molto profondo. L’ex ginnasta ha due figli, Dimitry, nato nel 2009, e una bambina, nata nel 2012.

La paternità di entrambi i figli, pur senza conferme dagli interessati, è attribuita a Vladimir Putin.